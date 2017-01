„Sper ca aceşti copii să confirme în continuare“

Contra Gloriei Buzău, Farul a jucat cu opt fotbaliști sub 25 de ani

„Sper ca acești copii să confirme în continuare“

Farul a început returul de campionat cu o echipă remaniată, care a fost de succes contra Gloriei Buzău. Noile obiective ale clubului constănțean vizează, pe lângă clasarea în primele zece locuri, și o reconstrucție din mers a lotului, antrenorul Ion Marin neținând cont de vârsta, ci numai de randamentul elevilor săi. Opt dintre „rechinii” folosiți în meciul cu buzoienii (Mățel, Pahor, Gaston, Pantelie, Larie, Alibec și, după pauză, Fatai și Voiculeț) nu au ajuns încă la 25 de ani. Mățel și Fatai au chiar 19 ani, iar Alibec a împlinit de puțin timp 18 ani. Asta nu e tot însă. Al treilea portar, Vlad Neagu, are și el 19 ani (vârstă pe care a împlinit-o chiar ieri), Pătrașcu, un stoper rutinat deja, face 23 luna viitoare, Păcuraru nu a împlinit încă 22 de ani, Cosmin Matei e cel mai mic de la Farul, cu 17 ani și jumătate, iar Daniel Florea „Gică Fentă” se pregătește să bifeze, peste o lună, 21 de ani. Cu patru jucători noi în „11”-le de start față de tur (Mățel, Pahor, Pantelie și Larie), dintre care slovenul și „Pante” debutanți în Liga 1, Farul s-a descurcat cu buzoienii, iar tinerele achiziții, cu o excepție (Pantelie, care a avut mari emoții), au fost la înălțime. Oricum, după cele arătate în meciurile amicale de la Constanța (înainte de accidentare), când a fost unul dintre cei mai buni „rechini”, Pantelie reprezintă și el un câștig pentru Farul. Și Pahor merge mult mai bine, amicalele din Turcia și partida cu Buzăul arătând că a trecut peste perioada de acomodare la Farul. „Sper ca acești copii să confirme în continuare. După cum am mai spus, nu așteptăm decât randamentul jucătorilor. Nu ne interesează nici numele, nici vârsta. Mergem numai pe aceste principii”, a declarat Ion Marin, antrenorul principal al Farului. Titular în atac, Alibec începe, meci de meci, să devină o certitudine, iar numele său e tot mai pomenit. Internațional de juniori și cu o selecție și la „tineret”, Denis are deja două goluri în Liga 1 (cu FC Timișoara, echipă care venise la Constanța după șapte victorii la rând, serie pe care Farul a întrerupt-o cu acel 1-1, și, acum, cu Gloria Buzău). Să fii titular în primul eșalon la 18 ani și să mai și înscrii nu-i puțin lucru. „Noul Van Basten” dovedește un simț al golului deosebit și prinde tupeu pentru a se lupta la baionetă cu fundașii, așa cum a făcut și cu buzoienii.