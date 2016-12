Spectacolul de oină continuă în "Badea Cârţan"

Spectacolul de oină continuă în "Badea Cârțan"

Vineri, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, s-au desfășurat primele meciuri din Cupa României la oină. La ediția din acest an, participă echipele ACS Frontiera Tomis Constanța, ACS Straja București, CS Biruința Gherăești (Neamț), CS Brigada Gherăești (Neamț), CS Univest Arad, CS Politehnica Cluj, CS Stejarul Pârcovaci (Iași), CS Energia Râmnicelu (Buzău) și CS Victoria Surdila Greci (Brăila). Cele nouă echipe au fost împărțite în două grupe.Competiția continuă sâm-bătă, pe același stadion. Startul primului meci se va da la ora 8.30, la ora 11.00, este programată finala, iar la 12.00, festivitatea de premiere.Prezent, vineri, la competiție, președintele Federa-ției Române de Oină, Ni-colae Dobre, a declarat: „Este o competiție care se bucură de un real succes, având în vedere că, de la an la an, a crescut numărul de echipe participante. Condițiile de joc sunt excelente. Echipele sunt foarte bine pregătite și oferă spectacol. Și trebuie remarcat și spiritul de fair play al jucătorilor. Avem pentru prima dată o echipă studențească care participă la Cupa României, este vorba de CS Politehnica Cluj, o echipă ambițioasă, foarte bine pregătită”.Duminică, spectacolul de oină se mută pe plaja „Cazino” din Mamaia, unde se va desfășura Campionatul Național de oină pe plajă pentru seniori.Competițiile sunt organizate de Federația Română de Oină, în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului, ACS Frontiera Tomis Constanța, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, CS Cleopatra Mamaia și Asociația Județeană de Oină Constanța.