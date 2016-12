În perioada 2-7 iulie, la Mamaia

Spectacol total la Turneul Oval 5 Beach Rugby România

Pentru iubitorii rugby-ului, vara aduce o surpriză plăcută. În perioada 2-7 iulie, la Mamaia, vor avea loc întrecerile celei de-a treia ediții a turneului Oval 5 Beach Rugby România, cel mai spectaculos concurs la care sunt invitați constănțeni și turiști deopotrivă. Meciurile turneului Oval 5 Beach Rugby România vor avea loc la baza sportivă de beach-volley și rugby-beach a CVM Tomis din zona Cazino Mamaia, iar organizatorii competiției sunt Asociația Sportivă Oval 5 Beach Rugby România, Federația Română de Rugby, CS Cleopatra Mamaia, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța. Ședința tehnică este programată pentru data de 2 iulie, ora 18.00, la Complexul Cleopatra din Mamaia. La turneu, se va juca pe șapte categorii de vârstă: U10, U12, U14, U16, U17, U18 și old-boys. Sunt așteptați să „răvășească” nisipul de la Mamaia aproximativ 400 de copii, printre echipele care și-au confirmat până acum participarea numărându-se LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța, AS Litoral Mangalia, CS Mușchetarii Mihail Kogălniceanu, CS Cleopatra, CS Prisecani, LPS Bârlad, Colegiul „Aurel Vlaicu” București, Dinamo, Olimpia București, dar și alte formații din Timișoara, Reșița, Caransebeș, Băicoi, Cernica, Joița, Pantelimon sau Buftea. „Ne dorim ca ediția din acest an să fie una internațională. Am trimis invitații de participare pe adresele unor cluburi din Italia, Olanda și Suedia, încă așteptăm răspunsurile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra și al Asociației Sportive Oval 5 Beach Rugby România, Vasile Chirondojan, care a adăugat că pregătirile pentru concurs sunt în toi: „Grație relațiilor foarte bune de colaborare pe care le avem cu directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr, vom folosi baza sportivă de la Cazino Mamaia. Am amenajat tribunele, suprafața de joc, vom oferi copiilor, dar și suporterilor condiții excelente. E vară, e soare, turiștii vin la malul mării și vor avea ocazia de a asista la un turneu de vacanță, spectaculos, plin de ambiție și pasiune. Va fi mult sport, muzică, bere rece și bună voie, ca între adevărați prieteni”. În funcție de numărul echipelor participante pe fiecare categorie de vârstă, partidele se vor juca în sistem fiecare cu fiecare sau pe grupe. Regulile de joc diferă în bună parte față de varianta clasică în XV sau în 7. Terenul are dimensiuni reduse, în componența unei echipe se regăsesc numai cinci jucători, se joacă doar pe eseuri, fără „bețe”. Dar, despre regulile beach-rugby-ului, vom reveni într-un număr viitor. Meciul vedetă al turneului, dotat cu Trofeul „Viorel Spinei”, se va disputa la secțiunea old-boys, după întrecerile copiilor și juniorilor, și va opune Selecționata Constanței și Selecționata României. De asemenea, organizatorii au pregătit și alte surprize participanților la turneu. Astfel, în programul activităților conexe se regăsesc o vizită la Delfinariu, o plimbare cu vaporașul și o „bălăceală” la un complex de distracții acvatice din Mamaia. Clubul Sportiv Cleopatra, în cadrul căruia activează antrenorii Marian Nache (coordonator), Florin Țugurel, Nicolae Mocanu, Dumitru Barbu și Adrian Tinca, are obiective îndrăznețe pentru ediția de anul acesta a turneului. „Țintim titlurile de campioni la categoriile U12, U14 și U16, iar la celelalte secțiuni ne dorim să bifăm evoluții onorabile”, a declarat președintele Vasile Chirondojan.