Spectacol total, în All Star Game-ul baschetului constănţean

Spectacol total, în All Star Game-ul baschetului constănțean

Sala Sporturilor a găzduit, sâmbătă seara, ediția a lll-a a All Star Game-ului baschetului constănțean, eveniment organizat de către Asociația Terra Semper Fidelis - Perspectivă pentru viitor, în colaborare cu DJST Constanța, AJ de Baschet Constanța și BC Athletic.Într-o atmosferă de săr-bătoare, cei aproximativ 800 de fani și-au susținut necontenit favoriții pe în-treaga durată a evenimentului. Evenimentul a început cu un atractiv concurs de aruncări de trei puncte, apoi a continuat cu meciul copiilor, dar și cel al persoanelor cu dizabilități. Înaintea meciului de gală dintre cei mai buni jucători din Liga de Baschet Amator Constanța, fiecare suporter a aruncat pe teren câte o jucărie de pluș, care vor ajunge la copiii din centrele de plasament din județ.Invitatul special și responsabilul cu spectacolul a fost baschet-balistul american Richard McCalop (2,03 m), în vârstă de 23 de ani, care și-a arătat măiestria în arta slam dunk-urilor. Jucătorul legitimat la CS Cuza Sport Brăila a jucat și în meciul de All Star, fiind aplaudat la scenă deschisă pentru evoluția sa încântătoare.Și cântăreața Alexandra Stan a fost întâmpinată cu urale de către căldurosul public constănțean, ea fiind cea care a aruncat prima minge a meciului. Confruntarea dintre cele două echipe din LBAC s-a încheiat cu victoria celor de la Dolphins, scor 103-101, în fața celor de la Seagulls.„Cu siguranță, este cel mai reușit All Star Game organizat la Con-stanța. Am avut alături de noi un public numeros, care ne-a încurajat într-o manieră superbă.Mă bucură foarte mult faptul că am reușit să îl aducem alături de noi pe Richard McCalop și că ne-a încântat cu acrobațiile sale. Sperăm ca, pe viitor, jucătorul american să revină la Constanța, de ce nu, în tricoul BC Athletic”, a declarat Andrei Talpeș, președintele Asociației Terra Semper Fidelis - Perspec-tivă pentru viitor.