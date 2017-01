Spectacol la West Side! Constanţa şi-a desemnat campionii la squash

Spectacol la West Side! Constanța și-a desemnat campionii la squash

Cădere de cortină peste Ligile A și C din cadrul Campionatului de squash amatori din Constanța, competiție desfășurată în complexul West Side din incinta Vivo Constanța.Campionul en-titre, Vlad Roman, cel care cucerise laurii ediției de primăvară, și-a respectat statutul și s-a impus și în cea de toamnă, în finală având același oponent: Răzvan Țurlea.„Prin meciul disputat în finală, cei doi au demonstrat spectatorilor adunați de ce sunt ei doi cei mai buni în acest moment în Constanța. Am asistat la un meci captivant, generos în efortul depus de ambii jucători, cu soluții surprinzătoare în unele situații și cu prelungiri în setul patru, în care ambii jucători ar fi putut închide punctul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, vicepreședintele ACS Squash West Side, Ilie Bănică.Scor final, 3-1 pentru Vlad Roman (3-11, 11-1, 11-7, 15-13).Semifinala disputată între Vali Radu și Răzvan Țurlea a fost o avanpremieră a finalei.„Vali a încercat din răsputeri să câștige, însă experiența mai mare a lui Răzvan a înclinat balanța în favoarea lui”, a adăugat Ilie Bănică.Scor final, 3-2 (12-10, 14-16, 9-11, 11-9, 11-3) pentru Răzvan.În cealaltă semifinală, Vlad avusese un meci mai ușor, trecând de Alex Dragomir cu 3-0 (11-7, 11-5, 11-3). Nu trebuie uitat însă că Alex venea după un meci epuizant în cinci seturi cu Dragoș Vasilescu și a participat la play-off cu toate că nu era într-o stare de sănătate deplină.Trecând în partea inferioară a ierarhiei, să spunem că Florin Gulimănescu a retrogradat în Liga B, iar luna aceasta, Dan Sucevean va disputat barajul pentru promovare/retrogradare cu ocupantul locului doi din Liga B.Din Liga B, a retrogradat în Liga C Cezar Leontin (accidentat, nu a mai putut juca), iar Cătălin Crețu își va înfrunta fratele, Romulus Crețu, în barajul pentru promovare/retrogradare. Din Liga C în Liga B a promovat direct Adrian Ghiță.v v v„După festivitatea de premiere și sesiunea foto de rigoare, jucătorii au fost invitați la o mică recepție, în cadrul complexului West Side. Mulțumim sponsorilor și partenerilor, pe care îi așteptăm alături de noi și în sezonul 2017. În ceea ce privește debutul în noua stagiune, acesta se va petrece la finele lunii ianuarie, când este programat turneul național de la Cluj”, a declarat vicepreședintele Ilie Bănică.