Spectacol cu vele pe lacul Siutghiol. Cine şi-a adjudecat Trofeul Bricul "Mircea"

Spectacol cu vele pe lacul Siutghiol. Cine și-a adjudecat Trofeul Bricul "Mircea"

O dată cu vremea bună, velierii au început pregătirea pe apă și nu a durat foarte mult până s-au organizat și primele competiții importante. Practicanții de yachting au avut un week-end plin la Constanța.Week-end-ul trecut, pe lacul Siutghiol, s-au desfășurat trei competiții de yachting: Cupa Bricul „Mircea” - Memorial amiral „Ilie Ștefan”, organizat de Clubul Amiralilor, în parteneriat cu Clubul Sportiv Universitar Știința Constanța, Cam-pionatul Național la clasa Laser Radial și Cupa Primăverii, organizate de Federația Română de Yachting (FRY) și Asociația Județeană de Yachting (AJY).Vremea a fost superbă și potrivită pentru desfășurarea competițiilor, iar organizatorii celor trei concursuri au fost mulțumiți de prestanța sportivilor. CS Știința, alături de Clubul Amiralilor, a organizat această cupă de suflet în memoria amiralului Ilie Ștefan, unde au participat reprezentanți de la patru cluburi sportive: Yacht Club Regal Român (YCRR), Sportul Studențesc București, CS Știința și Nautic Yacht Club (NYC).La ceremonia de înmânare a premiilor, au fost prezenți viceamiralul Dorin Dănilă, vicepreședintele Clubului Amiralilor, contraamiralul (r) Petre Zamfir, contraamiralul Sorin Learschi, actualul comandat al Bricului „Mircea”, comandor Gabi Moise și membri ai Ligii Navale Române. Din partea CS Știința, au fost prezenți antrenorii de yachting Dumitru și Domnica Micu, alături de fiul lor, Alexandru Micu, antrenor la YCRR.Competiția s-a desfășurat la clasele Optimist, Cadet și Laser 4,7, iar lista câștigătorilor este următoarea: Optimist fete: 1. Diana Daniil (YCRR), 2. Georgia Șimon (CS Știința), 3. Ilinca Po-pescu (CS Știința); Optimist băieți juniori: 1. David Popescu, 2. Mircea Popovici, 3. Noel Voinescu, toți de la CS Știința; Optimist general: 1. Diana Daniil (YCRR), 2. Matei Duca (Sportul Studențesc), 3. David Popescu (CS Știința); Laser 4,7: 1. Tania Perceli (CS Știința), 2. Roxana Cacenco (Nautic Yacht Club), 3. Alina Kalo (CS Știința); Cadet: 1. Cristian Mitoi și George Vintilă, 2. Ștefan Andrei și Iris Reșit, 3. Rareș Stoineanu și Yanda Zaharia, toți de la CS Știința.Lacul Siutghiol a mai găzduit și Campionatul Național la clasa Laser Radial și Cupa Primăverii, unde au participat șapte ambarcațiuni, repre-zentând următoarele cluburi: CS Elec-trica Constanța, CS Electrica București, YCRR, CS Știința, CS Eforie. A lipsit clubul Sportul Studențesc București.Din informațiile furnizate de către vicepreședintele FRY, Radu Zitti, a fost doar un singur clasament pentru ambele competiții. Astfel, regatele s-au desfășurat pe două categorii de vârstă: Laser Radial sub 19 ani: 1. Andrei Zitti (CS Electrica București), 2. Tarkan Bolat (YCRR), 3. Cosmin Băraru (CS Electrica Constanța); Laser Radial ge-neral: 1. Adrian Petcu (CS Electrica Constanța), 2. Andrei Zitti, 3. Eduard Guță (CS Electrica Constanța).Despre organizarea și desfășurarea acestor două competiții, Radu Zitti a declarat, pentru „Cuget Liber”: „Este prima dată după trei ani când organizăm Campionatul Național în luna mai și asta datorită cererilor venite din partea cluburilor, care au invocat motive financiare, dat fiind faptul că în lunile iulie - august prețurile pe litoral sunt foarte mari. Numărul de sportivi a fost redus din cauza faptului că Sportul Studențesc nu s-a prezentat, dar nu am primit nicio informare, iar CS Știința a organizat un alt eveniment, trimițând un singur reprezentant. În afara faptului că am avut un număr redus de participanți, cei mai buni sportivi au venit toți, iar cei care au lipsit nu erau de Top 5. Totuși, numărul nu mai pare așa mic când știm că în țară nu sunt decât 30 de ambarcațiuni de acest fel”.