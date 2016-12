Spectacol cu floreta, spada şi sabia, la Sala Sporturilor

Caravana scrimei românești a ajuns la Constanța

Spectacol cu floreta, spada și sabia, la Sala Sporturilor

Ieri, Caravana scrimei românești a făcut popas și pe litoral. Un eveniment unic în România, care are ca scop popularizarea scrimei, atragerea copiilor către sălile de scrimă, explicarea beneficiilor practicării unui sport.Caravana a pornit, pe 31 august, din Slobozia, a doua locație fiind Constanța, ca mai apoi să plece către alte opt orașe. În acest eveniment, s-au implicat mai mulți campioni români ai scrimei, printre care Mihai Covaliu, președintele Federației Române de Scrimă, Ana Maria Brânză, Tiberiu Dolniceanu, Adrian Dabija, Alexandra Predescu, Simona Gher-man și mulți alții. Evenimentul numit „Campionii scrimei românești vin în orașul tău! Vino și tu la scrimă!” s-a desfășurat în fața Sălii Sporturilor, unde a fost amenajat un spațiu special pentru demonstrațiile scrimerilor.Opt copii de la CSS 1 și CS Farul au avut posibilitatea de a-i înfrunta în mod direct pe seniori, chiar pe planșă. De la CS Farul au participat Teodora Ion, Ștefania Iordachi, Teodora Nurciu și John Nour. CSS 1 a fost reprezentată de Daria Olteanu, Andreea Bogdănoiu, Eva Marinescu și Maria Stan. Cei mici au fost selectați în urma rezultatelor pe care l-au avut până acum la competiții, după cum ne-a spus antrenoarea Monica Marinescu. Participantă la această caravană, multipla campioană Ana Maria Brânză a declarat: „Constanța pentru mine este ca și locul de unde am plecat. Primul cantonament în lotul național de juniori a avut loc aici. Mă simt atașată de locul acesta. M-a onorat invitația federației de a participa la caravană și mă bucură inițiativa pentru că sportul nostru este atât de frumos și nu are parte de o mare vizibilitate și e de datoria noastră de a le arăta și altor copii ceea ce înseamnă scrima. Mă bucur să văd că aici este un centru puternic pentru copii, Constanța a ținut mereu ștacheta sus. Este primul pas, iar astfel de evenimente trebuie să existe tot timpul în cadrul federației.”, a spus sportiva, pentru „Cuget Liber”. Ieri, Mihai Covaliu, președintele federației, a făcut o primă lecție de scrimă publicului prezent la demonstrații. „Avem o serie de proiecte la nivelul federației pe care le vom pune în aplicare. Prin acest gen de evenimente, dorim ca publicul larg, nespecialist, să cunoască acest sport. Nu este un sport greu, nu este costisitor, dar este un sport care produce rezultate, produce campioni, te mode-lează mintal și fizic. Toată lumea trebuie să înțeleagă beneficiile acestuia. Noi vrem să promovăm scrima, dar nu doar prin rezultatele pe care le au sportivii care deja sunt cunoscuți, ci și prin astfel de evenimente de promovare care au adresabilitate directă către copii și părinți”, a menționat Mihai Covaliu.În cadrul acestui eveniment este promovat și un lungmetraj românesc care are ca și subiect principal o poveste de dragoste, însă totul este legat și de scrimă. Filmul se intitulează „Planșa” și premiera va avea loc pe data de 26 septembrie, iar de a doua zi, 27 septembrie va fi în cinematografe. „Este un film care s-a făcut în sala de scrimă de la Constanța. Este o poveste de dragoste între un tânăr antrenor și o fată care dorește să învețe scrima. Eu cred că va avea un foarte mare succes, iar în urma acestui film lumea își va îndrepta atenția către acest sport”, a mai adăugat președintele federației.Sala de scrimă din Constanța va găzdui, toamna aceasta, lotul național. „O să dăm startul pregătirii printr-un cantonament care va începe la București, după care vom veni la Constanța. Tot aici vom avea primul concurs al sezonului, Cupa României, după care va începe prima etapă de Cupă Mondială, în Italia”, a mai adăugat Ana Maria Brânză.