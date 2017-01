Spălaţi ruşinea din Cupă!

Sâmbătă, la Constanța, FC Farul - Unirea Urziceni

Spălați rușinea din Cupă!

Zguduită serios în meciul cu Jiul Petroșani, FC Farul vrea să se revanșeze în campionat și să spele rușinea eliminării din Cupă cu un rezultat favorabil în partida de sâmbătă, de la Constanța, cu Urziceniul lui Dan Petrescu. „Rechinii“ vor avea însă un meci extrem de dificil, contra formației de pe locul trei din clasament, echipă bine articulată, cu câțiva jucători foarte buni. Dintre cele opt meciuri de campionat de până acum, Unirea a pierdut unul singur. A bătut cu 4-1 Poli Timișoara și cu 1-0 Steaua, iar în ultimele patru dispute nu a primit gol. Neavând altă soluție decât victoria, chiar și după cele trei puncte aduse de la Tg. Jiu, „rechinii” încearcă să le administreze sâmbătă ialomițenilor a doua înfrângere stagională. Antrenorul Constantin Gache nu îi are la dispoziție pe Gerlem, Vlas, Nanu, Șt. Ciobanu, Nae și Ben Teekloh, dar va putea conta pe Todoran, refăcut, care s-a pregătit normal inclusiv joi. Presiune pe „rechini” „Partida împotriva Unirii este foarte grea, dar trebuie neapărat să câștigăm. Meciul va fi pierdut de echipa care va greși prima. Dacă am ratat Cupa, acum ne bazăm pe campionat, unde sperăm să avem evoluții cât mai bune. Dacă vom pierde, ne așteptăm la sancțiuni din partea clubului, mai ales pentru eliminarea din Cupă, astfel că poate avem o presiune în plus pentru această partidă“, a spus Todoran. Egalul nu îl mulțumește pe Ion Marin Directorul tehnic farist Ion Marin crede că, în ciuda eliminării din Cupă, jocul constănțenilor e mult îmbunătățit față de începutul campionatului. Pentru Marin, Farul e favorită în fața Unirii. „Săpăligă“ are încredere în jucători, nu crede decât în varianta victoriei și spune că un rezultat de egalitate nu l-ar mulțumi. Constanța, stadion „Farul“, sâmbătă, 29 septembrie, ora 17, în transmisiune directă la Național TV FC Farul (antrenor, Constantin Gache): Curcă - Farmache, Mala, Șchiopu (cpt.), Maxim - Voiculeț, Pătrașcu, Todoran, Gaston - Guriță, Chigou Unirea (antrenor, Dan Petrescu): Stelea (cpt.) - Balint, Galamaz, Mehme-dovic, Bordeanu - I. Apostol, Ricardo, Pădurețu, B. Stancu - Bilașco, Mara Arbitrează Ionel Ivan (Brăila); asistenți, Adrian Vidan (București), Cătălin Savu (Galați); rezervă, Adrian Stănescu (București); observatori, Valentin Alexandru (Ploiești), Dan Petrescu (București) Biletele costă 5 lei (la peluze) și 10 lei (la tribunele I și II) și se pun în vânzare sâmbătă, între orele 12 și 17, la casele de bilete de la stadionZguduită serios în meciul cu Jiul Petroșani, FC Farul vrea să se revanșeze în campionat și să spele rușinea eliminării din Cupă cu un rezultat favorabil în partida de sâmbătă, de la Constanța, cu Urziceniul lui Dan Petrescu. „Rechinii“ vor avea însă un meci extrem de dificil, contra formației de pe locul trei din clasament, echipă bine articulată, cu câțiva jucători foarte buni. Dintre cele opt meciuri de campionat de până acum, Unirea a pierdut unul singur. A bătut cu 4-1 Poli Timișoara și cu 1-0 Steaua, iar în ultimele patru dispute nu a primit gol. Neavând altă soluție decât victoria, chiar și după cele trei puncte aduse de la Tg. Jiu, „rechinii” încearcă să le administreze sâmbătă ialomițenilor a doua înfrângere stagională. Antrenorul Constantin Gache nu îi are la dispoziție pe Gerlem, Vlas, Nanu, Șt. Ciobanu, Nae și Ben Teekloh, dar va putea conta pe Todoran, refăcut, care s-a pregătit normal inclusiv joi. Presiune pe „rechini” „Partida împotriva Unirii este foarte grea, dar trebuie neapărat să câștigăm. Meciul va fi pierdut de echipa care va greși prima. Dacă am ratat Cupa, acum ne bazăm pe campionat, unde sperăm să avem evoluții cât mai bune. Dacă vom pierde, ne așteptăm la sancțiuni din partea clubului, mai ales pentru eliminarea din Cupă, astfel că poate avem o presiune în plus pentru această partidă“, a spus Todoran. Egalul nu îl mulțumește pe Ion Marin Directorul tehnic farist Ion Marin crede că, în ciuda eliminării din Cupă, jocul constănțenilor e mult îmbunătățit față de începutul campionatului. Pentru Marin, Farul e favorită în fața Unirii. „Săpăligă“ are încredere în jucători, nu crede decât în varianta victoriei și spune că un rezultat de egalitate nu l-ar mulțumi. Constanța, stadion „Farul“, sâmbătă, 29 septembrie, ora 17, în transmisiune directă la Național TV FC Farul (antrenor, Constantin Gache): Curcă - Farmache, Mala, Șchiopu (cpt.), Maxim - Voiculeț, Pătrașcu, Todoran, Gaston - Guriță, Chigou Unirea (antrenor, Dan Petrescu): Stelea (cpt.) - Balint, Galamaz, Mehme-dovic, Bordeanu - I. Apostol, Ricardo, Pădurețu, B. Stancu - Bilașco, Mara Arbitrează Ionel Ivan (Brăila); asistenți, Adrian Vidan (București), Cătălin Savu (Galați); rezervă, Adrian Stănescu (București); observatori, Valentin Alexandru (Ploiești), Dan Petrescu (București) Biletele costă 5 lei (la peluze) și 10 lei (la tribunele I și II) și se pun în vânzare sâmbătă, între orele 12 și 17, la casele de bilete de la stadion