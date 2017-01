Spadasinii constănţeni au „găurit“ Cupa 1 Decembrie

Spadasinii constănțeni au „găurit“ Cupa 1 Decembrie

Spadasinii constănțeni de la CSS 1 și CS Farul s-au clasat de șapte ori pe podium la Cupa 1 Decembrie, o puternică întrecere internațională, desfășurată la Satu Mare. Pe lângă cele două grupări constănțene, au mai participat trei cluburi din Ungaria, unul din Slovacia, patru de la Satu Mare și echipele din Oradea, Tg. Mureș, Brașov, Baia Mare și Steaua. Rezultatele CSS 1 au fost: băieți: 12 ani - Gabriel Spânoche - locul 1; 14 ani: Bogdan Negraia - 1, Daniel Bucur - 5; 16 ani: Negraia - 5, Spânoche - 8; fete: 12 ani: Raluca Rotaru (face de puțin timp scrimă) - 7; 14 ani: Lorena Cojocaru - 3; 16 ani: Cojocaru - 1. Antrenorii sunt Mircea Rotaru, Ion Nițulescu și Monica Marinescu. Se remarcă evoluția lui Cojocaru, care, la o categorie de vârstă superioară, s-a clasat mai bine decât la 14 ani. „În acest an, am avut multe reușite la scrimă, secție cu un reviriment fantastic. Am luat medalii la copii și juniori III și avem sportivi la loturile naționale“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristiana Costara, directorul CSS 1. Farul a participat cu sportivi pregătiți de Sebastian Bezem și Mihaela Ion, care s-a comportat astfel: băieți: 14 ani: Lucian Găgăuțu - 2; 16 ani: Bogdan Ciucuraș - 9; fete: 12 ani: Andreea Vasile - 10; 14 ani: Mădălina Ciucuraș - 3, Andreea Popină - 9; 16 ani: Ciucuraș - 3.