Spada lui Bogdan Negraia a strălucit la Naţionale

Sportivul de la CSS 1 a devenit campion al României

Spada lui Bogdan Negraia a strălucit la Naționale

Scrimerul Bogdan Negraia, de la CSS1 Constanța, a devenit campion național de cadeți, cu ocazia întrecerii desfășurate la București. Faptul că Negraia a fost mai mic de vârstă decât restul concurenților nu a contat, constănțeanul trecând inclusiv de doi redutabili craioveni, membri ai Centrului Olimpic, Ionuț Trandafirescu și Ștefăniță Vâlceanu, învinșii săi, cu 15-10, din finală, respectiv semifinală. „După un început mai ezitant, care i-a adus și câteva înfrângeri în sistemul de grupe, Bogdan s-a dezlănțuit în faza eliminării directe. A evoluat excelent, fiind de neoprit”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Ion Nițulescu, tehnicianul subliniind și ajutorul și înțelegerea de care beneficiază Negraia din partea Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, acolo unde învață. „Bogdan a avut un program extrem de încărcat în ultimul timp, participând la multe întreceri, atât în țară, cât și în străinătate, în Austria. Iar de poimâine (n.n. - miercuri) și până duminică, are iar concurs, la București, Naționalele de speranțe. Mulțumim conducerii Colegiului pentru că l-a înțeles și l-a sprijinit pe sportivul nostru”, ne-a mai spus Nițulescu. La CN de cadeți, CSS1 a mai participat cu trei băieți, Gabriel Spânoche, Tudor Zugravu și George Drobot, cel mai bun loc ocupându-l Spânoche, care a ratat asaltul în finala de opt, fiind învins greu, cu 15-14, de băimăreanul Șovagău. Spânoche are 14 ani, este elev al Școlii nr. 28 și are și el frumoase perspective. Pe echipe, CSS1 a ocupat un loc sub așteptări, șapte, spadasinii resimțind oboseala din concursul individual, care a durat nouă ore. Negraia, Spânoche și Zugravu sunt pregătiți de Mircea Rotaru, ajutat de Ion Nițulescu, în vreme ce Drobot este elevul Monicăi Marinescu. CS Farul Constanța a avut și el cinci sportivi la Naționalele de cadeți, antrenați de Sebastian Bezem și Mihaela Ion. Pe echipe, fariștii au ratat medalia de bronz, ocupând poziția a patra, după înfrângerea cu 35-45 la Steaua, iar la individual cel mai bine s-a clasat Radu Chiperi, care a pătruns în primii 16.