Sorin Paraschiv şi Vali Badea au venit să ducă Farul în Liga I

Sorin Paraschiv și Vali Badea au venit să ducă Farul în Liga I

FC Farul a efectuat, ieri, primul antrenament după revenirea din cantonamentul din Antalya. În afara jucătorilor deplasați în Turcia și a lui Sorin Paraschiv, sosit la echipă în timpul stagiului de pregătire de la Kemer, la antrenamentul de la ora 14.30 și-a făcut apariția și fostul golgheter al Stelei, Vali Badea. „Am venit la FC Farul cu inima deschisă. Inițial, am discutat cu cei din conducerea clubului să mă pot antrena alături de echipă și dacă nu prind un contract în străinătate să rămân aici. Nu s-a concretizat nimic și am ajuns la un acord cu conducerea Farului pentru un contract valabil până la finalul campionatului, însă, dacă vom reuși să promovăm, cu siguranță voi fi interesat să rămân să joc la Constanța în Liga I. Farul are un grup bun cu jucători cu experiență și un antrenor tânăr, care își dorește să facă performanță. Trecerea de la Liga I în Liga a II-a este un pas înapoi, însă așa este în orice meserie, ai parte și de urcușuri și de coborâșuri, important este să nu cedezi și să mergi înainte. Știu că, în Constanța, Steaua are foarte mulți suporteri și sper ca, odată cu venirea mea și a lui Vali Badea, fanii să vină în număr cât mai mare alături de echipă. Și odată cu fanii poate vor veni și oameni importanți de afaceri din oraș care să contribuie la susținerea Farului, pentru că o echipă de fotbal nu este ușor de susținut financiar. Importante vor fi rezultatele din primele etape, dacă vom începe bine și vom urca repede în clasament, vom avea și sprijin”, a declarat Paraschiv. La rândul său, Vali Badea a spus că își doreș-te foarte mult să promoveze cu Farul în Liga I. „Sper să fiu sănătos și să pot să joc, să am meciuri în picioare. Îmi doresc mai mult ca oricine să joc și să marchez, vreau să fie și suporterii mulțumiți. Sper să fie într-un ceas bun. Știu că Dică a ajuns la Viitorul și mă bucur pentru el, însă, chiar dacă în perioada când jucam la Steaua am avut multe de învățat de la el și m-a ajutat să marchez multe goluri, la întâlnirea directă vom fi adversari și voi da totul pentru a înscrie și a ajuta FC Farul să câștige acel meci”, a declarat Vali Badea.