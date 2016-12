Sorin Cârţu va părăsi banca Pandurilor dacă echipa va retrograda

Sorin Cârțu va părăsi banca Pandurilor dacă echipa va retrograda

Marţi, 07 Aprilie 2009

Antrenorul Sorin Cârțu a declarat, ieri, că va renunța la Pandurii Târgu Jiu, în cazul în care gruparea gorjeană va retrograda în eșalonul secund la finalul sezonului, deoarece nu are satisfacția muncii în Divizia B. „Nu stau în Divizia B. N-am satisfacția muncii în B. Mă supără ce s-a întâmplat aici, iar acum fac niște sacrificii, însă pentru Divizia B de ce să le fac? De ce să fiu plecat de acasă? În Divizia B m-a mai ofertat o dată Marin Condescu, însă l-am refuzat. Pentru mine, clubul actual nu este un loc de muncă pentru că îmi exercit o pasiune”, a spus Cârțu. Tehnicianul a precizat că ar fi părăsit de mai multă vreme formația din Târgu Jiu, dacă ar fi știut că vor apărea atâtea tensiuni în cadrul lotului. „Dacă aș fi știut, în iarnă, ce se va întâmpla în aceste etape, aș fi plecat fără să mă uit în urmă. Acesta e marele meu regret. Am venit aici cu inima deschisă, pentru că am venit printre olteni cu același sânge ca al meu. Dar acum îmi pare rău că am venit. Problema e că toate aceste probleme au apărut din interior, din orgolii personale”, a mai afirmat Sorin Cârțu, adăugând că ar demisiona imediat dacă ar ști că înlocuitorul său ar rezolva problemele echipei.