Sorana Cîrstea, victorie la Miami

Ştire online publicată Luni, 25 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sorana Cîrstea, locul 27 WTA și cap de serie numărul 28, s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Miami (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 4,2 milioane de dolari.Sorana Cîrstea a învins-o, în turul trei, cu scorul de 6-4, 6-0, după 58 de minute, pe Angelique Kerber (Germania), a șasea favorită a competiției și poziția a șasea în ierarhia mondială.În optimile de finală, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Jelena Jankovic (Serbia), locul 24 WTA și cap de serie numărul 22, care a trecut, cu scorul de 7-6 (9/7), 6-4, de Nadia Petrova (Rusia), a 11-a favorită a competiției și poziția 12 în clasamentul mondial."Cred ca am jucat foarte bine, de la inceput si pana la sfarsit. Am incercat sa aplic planul pe care l-am facut impreuna cu antrenorul meu si cred ca totul a decurs asa cum trebuia. Sincera sa fiu, nu aveam nicio asteptare la inceputul turneului pentru ca niciodata nu am jucat bine la Miami. Dar am luptat cat am putut de mult si am muncit in fiecare meci iar acum se vad rezultatele. Iubesc acest sport si iubesc momentele astea!", a spus Sorana Cîrstea dupa meciul cu Angelique KerbePentru calificarea în optimi de finală la Miami, Sorana Cîrstea va primi 140 de puncte WTA și un cec în valoare de 47.575 de dolari.