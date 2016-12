În 2010, Daniel Asaftei și-a snopit adversarii în bătaie

Soldatul universal

Pentru Daniel Asaftei, anul competițional 2010 a fost unul încărcat de performanțe. Și-a păstrat invincibilitatea pe plan intern și a suferit o singură înfrângere într-o competiție internațională, băgând spaima în adversari. Fost campion mondial de karate la juniori, Daniel Asaftei și-a continuat cariera de sportiv de performanță, iar anul 2010 i-a adus multe motive de satisfacție. La numai 22 de ani, constănțeanul și-a trecut în cont titlurile de campion național full-contact la kempo, campion național de unifight și campion balcanic de ju-jitsu, participând și la turneul final al Campionatului Mondial de unifight al ministerelor de Interne, desfășurat la Minsk (Belarus). „Cele mai dure meciuri le-am avut la unifight și kempo. La unifight, plusul de dificultate este adus de proba premergătoare luptei în ring, cea a traseului, în care faci târâș pe coate, te cațeri pe plasă, mergi pe bârnă și trebuie să depășești obstacole, totul contra cronometru. Ai nevoie de o rezistență de fier, altfel nu reziști. Cei mai puternici adversari pe care i-am înfruntat, toți sportivi din spațiul ex-sovietic, au fost la Mondiale. La kempo, am luptat în concursuri tari, la care, la categorii de greutate mai mari, vedete erau Zmărăndescu, Tolea sau Preda”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniel Asaftei. 19 victorii, o singură înfrângere Anul trecut, constănțeanul nu a suferit nicio înfrângere în România și, atenție!, a disputat nu mai puțin de 14 partide în competițiile naționale importante. Pe plan extern, a contabilizat cinci victorii și un singur eșec, în fața unui sportiv din Belarus. „A fost de ajuns un moment de slăbiciune, am pierdut meciul și am ratat șansa de a urca pe podium. Sunt convins că, dacă mă mai lupt de zece ori cu acel adver-sar, nu mă mai bate niciodată”, ne explică Daniel. Cel mai frumos moment este cel legat de participarea la Campionatul Balcanic de ju-jitsu, din Bosnia, unde campionul de la malul mării a prins forma maximă și a câștigat lejer toate partidele. „Vreau să mulțumesc pe această cale celor care m-au ajutat să realizez toate aceste performanțe, domnilor George Vîlcu, director al SC Vladia Prest, și Paul Prodan, director al SC Infcon”, a spus Daniel Asaftei.