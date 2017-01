Liga I la fotbal feminin

SNC, primul punct în actuala stagiune

Echipa de fotbal feminin SN Constanța a obținut primul punct din actuala ediție de campionat, după ce a terminat la egalitate, scor 0-0, partida susținută în deplasare, cu Metalul Vlăhița, întâlnire contând pentru etapa a opta. „Am avut, în ultima perioadă, un program infernal, cu trei deplasări, la Craiova, Cluj și Vlăhița. Am parcurs câteva mii de kilometri. Ar fi fost greu de rezistat pentru profesioniști, darămite pentru fete, care trebuie să se împartă între sport, familie și școală. Iar media de vârstă a echipei este undeva în jur de 16 ani. Și totuși, am reușit să câștigăm un punct. De la meci la meci, echipa prinde contur, iar jocul - consistență. Junioarele încep să aibă un cuvânt de spus, relațiile de joc, disciplina tactică sunt în regulă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Ion Zlate. În urma remizei de la Vlăhița, SNC a urcat pe locul 12 în clasament. Etapa viitoare (duminică, 14 noiembrie, ora 11.00), constănțencele vor juca, pe teren propriu, cu FC Alice&Tunes Pitești. Dincolo de randamentul echipei, tehnicianul SNC-ului mai are un motiv de nemulțumire. „Străbat în lung și-n lat județul, merg din școală în școală, selecționez copii, și fete și băieți, îi aduc la stadion, muncesc cu ei, dar mă trezesc, într-o zi, că am rămas fără ei. Sunt cluburi din oraș care îi racolează. Practic, vin la de-a gata. Nu-i corect”, s-a plâns Zlate. Cu toate acestea, antrenorul nu se dă bătut. Acțiunile de selecție continuă la stadionul din spatele Gării CFR, unde, în fiecare zi, între orele 8.30 - 11.00 și 15.00 - 18.00, sunt așteptați copii care doresc să practice fotbalul.