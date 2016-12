Slaven Bilic: "Au avut ocazia lor şi au profitat"

Slaven Bilic: "Au avut ocazia lor și au profitat"

Astra Giurgiu a produs aseară, surpriza play-off-ului Europa League, după ce au învins în deplasare pe West Ham, scor 1-0 (Teixeira, min. 44) și s-au calificat în grupe. Antrenorul gazdelor, croatul Slaven Bilic s-a declarat la sfârșitul partidei foarte dezamăgit de prestația elevilor săi.„Felicit pe Astra pentru reușită, consider că au meritat. Este o imensă frustrare pentru noi, mai ales fiindcă am considerat această pertidă a fi una din cele mai importantate din acest sezon. Am declarat și după partida cu Bournemouth că în Premier League își mai poți reveni, dar în Europa League nu este loc de greșeli fiindcă dezamăgirea va fi imensă. Ne putem cauta mereu scuze, ba că ne-au lipsit mulți jucători sau ca ne-am creat multe ocazii pe care nu am știut să le fructificăm, dar într-un final trebuie să recunoaștem că noi n-am jucat bine. În prima repriză nu a jucat ca echipă, ci ne-am folosit de invidiualități. Le-am spus și după partida din România, că dacă îi lăsăm să se întoarcă cu balonul spre poarta noastră jucătorii Astrei pot pasa foarte bine. Se pare că nu am reținut nimic și i-am lăsat să joace. Nu ne-am mișcat suficient, am jucat foarte lent și nu am putut profita de șansele create. Ei au avut ocazia lor și au marcat pe contraatac. Din punctul meu de vedere, am pierdut mingea într-un mod destul de ciudat și iar aceștia ne-au taxat”, a declarat Bilic.