Situație inedită! Un DINAMOVIST este ANTRENOR la STEAUA București

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Site-ul oficial al campioanei României a anunțat, sâmbătă seara, că un dinamovist a fost numit în funcția de antrenor cu portarii la echipa Steaua București, înlocuindu-l pe Eugen Nae. Este vorba despre fostul internațional Florin Tene, care a declarat:"Sunt onorat să am șansa de a lucra pentru Steaua și sper din tot sufletul să reușesc să obțin și titlul în acest an aici. Orice antrenor își dorește să lucreze în cadrul unui staf atât de profesionist și cu jucători de mare valoare. Sper ca la debutul ca antrenor al Stelei să obțin Supercupa României, așa cum am făcut-o și ca jucător, în 1998", a declarat Tene, citează realitatea.net.