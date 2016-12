„Situaţia e destul de gravă“

Dumitru Manole, președintele Consiliului Director al FC Farul:

„Situația e destul de gravă“

Consiliul Director al Farului se va reuni peste o săptămână, pentru discutarea în amănunt a noii situații în care se află clubul și pentru identificarea soluțiilor de continuare a activității. Dumitru Manole, președintele Consiliului Director al FC Farul, a declarat că gruparea constănțeană se află într-un moment extrem de delicat. „Situația în care ne găsim e destul de gravă. Am mai trăit acest moment, în 1990, când clubul era într-un vid extraordinar. Potențialii finanțatori vor căuta și imaginea, dar noi tocmai am retrogradat. E foarte greu să-i atragi astfel, când joci în Liga a II-a. În urma retragerii domnului Bosînceanu, care ne-a luat prin surprindere, am hotărât să avem o nouă întâlnire a Consiliului Director pe 19 iunie. Deocamdată, jucătorii sunt în vacanță, până pe 2 iulie. Vom vedea și lista de transferări, vom discuta și cu echipa tehnică, să vedem ce se întâmplă cu restul de fotbaliști, de la Academie, de la echipele de juniori. Trebuie să creăm o nouă viziune, un nou lot. Până pe 19, vom hotărî și dacă vom opera schimbări în conducerea administrativă. Va avea loc o reașezare a bugetului. Considerăm că nu mai e nevoie de un buget pentru Liga 1, cheltuielile se vor diminua. Peste o săptă-mână, vom anunța cum vom căuta să rezolvăm această situație în care ne găsim. La ora actuală, nu pot afirma că se vor implica autoritățile locale, dar, în afară de acestea, ar trebui să fie și alți potențiali sponsori”, a arătat Manole. Gheorghe Bosînceanu a anunțat că, firesc, vor fi schimbări la nivelul Adunării Generale, al membrilor fondatori, se va alege un nou Consiliu Director. „Vor fi schimbări de la bază. Vor veni noi membri, care își vor spune punctul de vedere”, a punctat Gheorghe Bosînceanu. Atât fostul finanțator, cât și Manole au dezvăluit că restul membrilor Consiliului au spus că, în măsura în care vor veni bani și din alte resurse, ei ar rămâne, ar sprijini în continuare clubul. Pe timpul întrunirii de vineri, în curtea clubului au venit și aproximativ 20 de suporteri, dornici de a afla noutățile. Spre finalul ședinței, ultrașii au scandat în câteva rânduri „Suntem noi, Farul suntem noi!”, „Pentru noi doar Farul contează!”, „Facem mii de kilometri, Facem mii de sacrificii, ca să fim cu voi!”, „Rușine, rușine, rușine să vă fie!” și au aprins torțe și fumigene, neînregistrându-se însă incidente.