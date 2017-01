„Sirenele” de la CSV 2004 Tomis, prezentate oficial

În prezența autorităților locale, CS Volei 2004 Tomis Constanța și-a prezentat ofi-cial, joi seară, la hotel „Ma-maia", lotul de jucătoare și conducerea tehnică, formulă în care va aborda noua ediție de campionat, unde are ca obiectiv clasarea pe unul dintre primele patru locuri și calificarea în cupele europene. Melania Alexe, Cătălina Necula, Adriana Bobi, Mari-lena Surmei, Elena Cozma, sârboaicele Milita Nenezic și Bojana Marjanovic sunt cele șapte achiziții realizate de club în intersezon, în timp ce conducerea tehnică a rămas nemodificată: Ferenți C. - director tehnic, Claudiu Pițigoi - antrenor principal, Doina Ferenți - antrenor secund, Alexandru Toporan - preparator fizic, Adrian Buzu - maseur. „Mulțumim pentru încrederea acordată și pentru condițiile care ni s-au creat. Suntem o formație tânără, ambițioasă, care promite să își ducă la bun sfârșit misiunea", a declarat căpitanul de echipă al „sirenelor", Elena Prisecaru. Startul campionatului Diviziei A 1 feminine se dă pe 6 octombrie, când CS Volei 2004 Tomis va evolua în deplasare, pe terenul Daciei Mioveni.