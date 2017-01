„Sirenele“ se refac după eşecul cu Uralochaka

Divizia A1 de volei feminin / masculin, etapa a 18-a

„Sirenele“ se refac după eșecul cu Uralochaka

Constănțenii pasionați de volei au parte de un final de săptămână bogat în evenimente. Sâmbătă, de la ora 14.00, la Sala Sporturilor, suporterii le pot aplauda pe „sirenele” de la CSV 2004 Tomis Constanța, care susțin un meci ușor, în compania formației VC Unic LPS Piatra Neamț, întâlnire contând pentru etapa a 18-a a Diviziei A1 de volei feminin. Jucătoarele antrenate de Alexander Boskovic și Constantin Alexe au acumulat până în prezent 32 de puncte, sunt liderele clasamentului și nu vor să cedeze niciun set moldovencelor (7, 24 p). Pentru CSV 2004 Tomis, meciul cu Unic Piatra Neamț reprezintă repetiția generală înaintea returului cu Uralochaka Ekaterinburg, din sferturile de finală ale Cupei CEV, programat joi, 25 februarie, de la ora 17.00, în deplasare. În prima manșă, campioana Rusiei s-a impus pe litoral, scor 3-1. Celelalte partide ale rundei: SCM U Craiova - IOR București, Știința Bacău - CSU Medicina Târgu Mureș, Penicilina Iași - Dinamo București, CSM Sibiu - U Cluj, CSU Metal Galați - CSM Focșani. *** Tot sâmbătă, la Sala Sporturilor, dar de la ora 17.30, în cadrul etapei a 18-a a Diviziei A1, campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanța (1, 31 p), primește replica Unirii Dej (5, 28 p), o echipă care tocmai a ieșit din lupta pentru accesul în turneul Final Four. Calculul hârtiei îi arată pe băieții lui Stelio De Rocco drept mari favoriți, însă, în actu-ala stagiune, ardelenii au furnizat câteva surprize plăcute. În plus, Unirea va evolua fără nicio presiune, nu mai are ce pierde, așa că trebuie tratată cu mare atenție. Celelalte partide ale rundei: Remat Zalău - VCM LPS Piatra Neamț, Steaua București - Dinamo București, Dacia Buzău - Știința Explorări Baia Mare, U Cluj - CVM Brașov, SCM U Craiova - CS Torpi Târgu Mureș.