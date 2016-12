Ilie Floroiu, director general al CS Farul Constanța:

„Singura politică pe care o fac este cea a sportului!“

Valuri la Constanța, produse nu numai de Marea Neagră, ci și de Ordonanța de Urgență 37 / 2009, emisă de Guvernul Boc, prin care mulți dintre directorii instituțiilor administrației centrale din teritoriu vor fi schimbați. Sportul nu putea face excepție de la regulă și este, la rându-i, afectat. Sub incidența ordonanței, intră și cluburile sportive ce funcționează sub tutela MTS. Unul dintre acestea este CS Farul Constanța, grupare prestigioasă care, de-a lungul timpului, a furnizat multipli campioni olimpici, mondiali și europeni și s-a luptat de la egal la egal cu Steaua și Dinamo București. În fruntea CS Farul, se află Ilie Floroiu, fostul mare atlet devenit între timp director general. „Până la această oră (n.r. - ieri după-amiază), nu am primit nicio înștiințare oficială din partea ministerului. Nu este vorba despre nicio demitere sau sancțiune. Am înțeles că se va crea o nouă funcție de conducere, pentru ocuparea căreia trebuie depus dosarul cu proiectul de management. O comisie de la București va analiza proiectele și va lua deciziile. Repet, până în acest moment, nu mi-a parvenit niciun document. Dacă voi primi, o să mă gândesc și cred că o să îmi depun și eu dosarul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ilie Floroiu. Directorul general al CS Farul a ținut să precizeze că este farist de o viață și că rezultatele vorbesc despre el. „Vreau să se rețină că, din 1971 și până astăzi, numai în trei momente am lipsit de la Farul. Un an am făcut armata la Steaua, stagiu la finele căruia mi s-a oferit gradul de căpitan pentru a rămâne acolo. Vă imaginați ce avantaje aș fi avut. Am refuzat însă, m-am întors la Constanța, mai trăiesc oameni care pot confirma acest episod. Apoi, în 1997, am demisionat, pentru șase luni, din motive personale, iar între 2005 și 2007, am fost președinte al Federației Române de Atletism. În rest, viața mea s-a identificat cu CS Farul, fie ca sportiv, fie ca lucrător în administrație. Am petrecut la club și sărbătorile de Paști, și pe cele de Crăciun, și zilele de naștere, și onomastica, am sărbătorit mari victorii și am analizat, când a fost cazul, motivele înfrângerilor. Munca la Farul începe la prima oră și se termină seara, lucrezi cât e nevoie”, a explicat Floroiu. Fostul atlet de legendă este tranșant în privința politicii. „Nu mă interesează sub nicio formă acest aspect. Sunt apolitic. Fac doar politica sportului, a Farului în mod special. S-au reușit mari performanțe la acest club, dar, dacă se dorește să vină aici altcineva, nu e nicio problemă. Poate au alte soluții. Oricum, îmi depun și eu dosarul, mi se pare firesc să existe o continuitate”, a spus directorul general al Farului. Din anumite surse, se pare că Ilie Floroiu are toate șansele de a fi păstrat în fruntea clubului din str. Decebal nr. 22. Performanța, puterea de munca și loialitatea lui Floroiu nu pot fi înlocuite de niciun politruc. *** Și Direcția pentru Sport a Județului Constanța este afectată de ordonanța 37, dar funcția de director coordonator, creată în locul celei de director executiv, îi va reveni, după evaluare, mai mult ca sigur, tot Elenei Frîncu, fosta vicecampioană mondială la handbal având toate atuurile de partea sa: rezultate, performanțe, proiecte realizate în premieră în România, imagine favorabilă la MTS și COSR și, mai ales, o bună colaborare cu toate instituțiile (publice și private) și echidis-tanță în relațiile cu partidele politice.