„Singur, nu mai pot ţine echipa!“

Strigătul disperării - președintele CS Tomis Constanța, Gheorghe Slabu:

„Singur, nu mai pot ține echipa!“

Președintele CS Tomis Constanța, Gheorghe Slabu, a lansat un semnal al disperării în privința echipei de handbal feminin. „Singur, nu mai pot duce în spate echipa și toate cheltuielile administrative, salariile celor 40 de angajați, întreținerea bazei, acum și cupele europene. Nu am speranțe că ar veni investitori sau că administrația locală ar avea ceva bani să ne ofere. Dacă am avea măcar 20% din bugetul handbalului masculin, ne-am desfășura activitatea fără probleme. Stau și mă gândesc că, așa cum se găsesc bani pentru alte sporturi, poate se vor găsi și pentru handbalul feminin, care are o mare tradiție la Constanța”, a declarat președintele Slabu. La rândul său, antrenorul Tomisului, Ion Crăciun, a spus, după victoria cu SAD Funchal Madeira și calificarea în optimile de finală ale Cupei Cupelor, că echipa riscă să se desființeze. „Ne paște un mare pericol. Sper să reușim, în iarnă, să ținem jucătoarele cu experiență, care au arătat că ne putem baza pe ele. Dacă nu, Dumnezeu cu mila. Lumea mă înjură, pentru că am spus că vreau să plec. Păi eu vreau să fac performanță, am venit cu sufletul la echipă, când era greu, am terminat campionatul pe locul trei, suntem calificați în optimile Cupei Cupelor, ne batem pentru podium și anul acesta, chiar dacă mi-au plecat opt jucătoare, dar situația nu poate continua la infinit. Sunt mari probleme cu banii, fetele au dat dovadă de înțelegere, dar până când?”, a spus tehnicianul. Cele mai bune jucătoare ar putea fi vândute Ion Crăciun a dezvăluit și una dintre soluțiile - deloc fericite - pentru ca Tomisul să meargă mai departe. „Una dintre soluțiile la care președintele clubului ar putea apela pentru a rezolva situația este vânzarea celor mai bune jucătoare. Or, eu mi-aș dori să întărim echipa, cu una sau două handbaliste de valoare. În perioada de pauză competițională (n.r. - campionatul se reia pe 9 ianuarie), vom face o analiză la modul cel mai serios și, dacă nu vom reuși să avem stabilitate din punct de vedere financiar, ne luăm la revedere. Eu nu vreau să mă retrag, mă gândesc doar că nu voi mai avea jucătoare și nu voi mai avea pe cine să antrenez”, a spus Crăciun.