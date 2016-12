Simona Helep iese la atac: "Nu am nicio obligaţie faţă de nimeni din ţara noastră"

Simona Helep iese la atac: "Nu am nicio obligație față de nimeni din țara noastră"

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep, eliminată încă din primul tur la Wimbledon, a răbufnit în urma atacurilor la care a fost suspusă în ultimele zile din țară.Halep a dat un interviu pentru Gazeta Sporturilor, în care a spus, printre altele, faptul că nu are vreo obligație față de nimeni din România și că joacă tenis în primul rând pentru ea."Nu am nicio obligație față de nimeni din țara noastră. În primul rând, joc pentru mine. Mă bucur enorm că am fani, care m-au susținut atunci când mi-a fost mai greu, că s-au bucurat alături de mine când am câștigat turnee. Copiii sunt apropiați de mine, le face plăcere sa ma vadă", puncta Halep pentru Gazeta Sporturilor.