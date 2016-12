Simona Halep vrea să ajungă în „Club Final 8“

Simona Halep se menține pe a doua poziție a clasamentului celor mai bune jucătoare de tenis din lume, cu 6.310 puncte. Americanca Serena Williams conduce în continuare ierarhia WTA, cu 9.430 puncte. Cele două sunt principalele favorite ale ultimului turneu de Mare Șlem, US Open. În funcție de evoluția româncei la US Open, constănțeanca ar putea să câștige turneul și să devină numărul 1 mondial, asta în cazul în care Serena Williams nu ar trece de optimile de finală.Pe de altă parte, Simona Halep ar putea să coboare în clasament dacă ar avea o evoluție slabă, iar celelalte jucătoare ar reuși să obțină rezultate notabile. Însă, obiectivul constănțencei nu este acela de a conduce clasamentul WTA, ci dea-și asigura acces gratuit la turneu pentru tot restul vieții.Site-ul b365.ro o citează pe jucătoare atunci când a răspuns întrebării despre obiectivul său: „Să ajung până în sferturile de finală, ca să-mi asigur permis de acces pe viață”.Toți jucătorii care ajung fie într-un sfert de finală la individual sau într-o semifinală la proba de dublu, la un turneu de Grand Slam, fac parte din „Club Final 8”, unde ai acces gratuit la competiție întreaga viață.v v vIon Țiriac s-a dus la New York pentru a o susține pe Simona Halep, informează Mediafax. Fostul mare tenisman a asistat la unul dintre antrenamentele româncei și a vorbit cu ea și cu antrenorul acesteia, Wim Fissette. Țiriac susține că românca are un culoar foarte bun la US Open.Întrebat dacă i-a dat sfaturi jucătoarei, Țiriac a răspuns: „Eu n-am ce sfaturi să-i dau, are antrenor, eu sunt doar spectator, am venit aici pentru două zile”.