Simona Halep, victorie de senzaţie. Ce spune constănţeanca despre următoarea sa aversară

Simona Halep, victorie de senzație. Ce spune constănțeanca despre următoarea sa aversară

Ştire online publicată Luni, 27 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

La finalul partidei Halep s-a declarat mulțumită de prestația sa în confruntarea cu sportiva din Estonia și a vorbit și despre meciul următor în care o va întâlni pe Samantha Stosur."Sunt foarte fericită, cred că e cel mai bun tenis al meu în acest an. M-am bucurat de fiecare moment. Am vrut să fiu foarte agresivă, să stau aproape de linie, să iau mingea rapid și în urcare. Serviciul a funcționat chiar bine azi. De fapt, totul a mers bine pentru mine. M-am simțit ușoară pe teren și am putut alerga foarte mult. Va fi un meci dificil, o știu destul de bine (n.red. pe Samantha Stosur). Știu cum trebuie să joc cu ea. Va fi o provocare mare pentru mine. Vin după o pauză, nu am nimic de pierdut și voi încerca să dau totul, la fel cum am făcut azi, și să mă bucur de fiecare moment", a declarat Halep.Halep, locul 5 în clasamentul WTA și cap de serie numărul 3 la turneul de la Miami, va evolua în noaptea de luni spre marți cu Samantha Stosur. Partida va începe în jurul orei 02:00, ora României.