Simona Halep va susţine financiar o echipă de hochei pe gheaţă

Simona Halep va susține financiar o echipă de hochei pe gheață

Ştire online publicată Vineri, 18 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

La patinoar au avut loc mai multe selecții pentru copii, în urma cărora au fost formate pentru moment două echipe, susținute de sponsori."Sunt mândru și fericit că după nici un an îi avem pe gheață pe acești copii care fac 4-5 antrenamente pe săptămână. I-am văzut acum și am rămas stupefiat. Se vede că acești copii au un viitor în hochei. Sunt două echipe și vom mai face. Aceste echipe sunt susținute de sponsori. Iar pentru o rațiune pe care eu nu am înțeles-o, Simona Halep vrea echipa ei de hochei. Iar acești sponsori plătesc întreținerea acestui patinoar. Echiparea unei întregi echipe nu te costă mai mult de 10.000 de euro, cu tot cu patine, apărători, crose și așa mai departe. Eu nu știu cum să le sărut mâinile acestor sponsori, pentru că acest patinoar costă pe an undeva la 6-700.000 de euro", a declarat Ion Țiriac.Ion Țiriac a menționat că dorește să construiască tot la Otopeni, în apropierea patinoarului, o universitate cu un campus care să inclusă mai multe arene de sport, terenuri și bazine. El a menționat că pune la dispoziție pentru acest proiect 100 de milioane de euro și terenul, dar dorește ca și statul să se implice și să investească "un mizilic de 150-200 de milioane de euro".