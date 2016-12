Simona Halep va juca în Turneul Campioanelor de la Singapore

Jucătoarea de tenis Simona Halep, nr. 2 mondial, s-a calificat la Turneul Campioanelor de anul acesta, din Singapore, unde vor participa cele mai bune opt jucătoare ale lumii. Constănțeanca este cea de-a treia jucătoare româncă din istorie care se califică în finala WTA, după Virginia Ruzici și Irina Spîrlea. În clasamentul „Road to Singapore”, Simona ocupă locul al treilea, cu 5.189 puncte, după Serena Williams, care e pe primul loc, cu 6.931 puncte, și Maria Șarapova, cu 5.575 puncte. „Sunt fericită că m-am calificat pentru finala WTA. E un vis împlinit pentru mine, deoarece acolo merg cele mai bune jucătoare din lume”, a declarat Halep, pe site-ul competiției. Pentru calificarea la competiție, se iau în considerare cele mai bune 16 rezultate ale fiecărei jucătoare din anul în curs. Simona Halep a avut o evoluție extraordinară în acest an. A pornit de pe locul 11 în clasamentul WTA și a ajuns pe locul secund al ierarhiei, acesta fiind cel mai bun loc ocupat de o jucătoare româncă. Tot în acest an, a avut cele mai bune performanțe ale sale la turneele de Mare Șlem: sferturi de finală la Australian Open, finală la Roland Garros și semifinale la Wimbledon. După câștigarea turneelor de la Doha și București, Simona Halep și-a trecut în palmares opt titluri WTA. Constănțeanca a demonstrat că poate juca pe orice suprafață, având performanțe și pe zgură (Madrid, Roland Garros, București), hard (Doha, Indian Wells), dar și pe iarbă (Wimbledon). Turneul Campioanelor se va desfășura în Singapore, în perioada 20-26 octombrie.