Simona Halep va fi principala favorită la Turneul Campioanelor

Liderul mondial al tenisului feminin, americanca Serena Williams, a decis să se retragă de la Turneul Cam-pioanelor și nu va mai juca în acest an. Astfel, Simona Halep va fi desemnată principala favorită, con-stănțeanca pornind cu prima șansă și la Openul Chinei, unde nici Serena și nici Maria Șarapova nu vor concura.Serena Williams a afirmat că, în acest an, a suferit mai multe accidentări. Americanca are în palmares 21 de titluri de Grand Slam la simplu.„Am jucat accidentată cea mai mare parte a anului - la cot, la ge-nunchi, iar într-un anumit meci, la Flushing Medows, cu afecțiuni la inimă.Sunt un competitor mândru și vreau să joc cât de mult pot și cât de bine pot. Este o decizie foarte dificilă, dar luată din dragoste pentru acest sport”, a afirmat Serena Williams.