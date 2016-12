Simona Halep: „Va fi greu să câştigăm cu 3-0“

România - Serbia, în Fed Cup, la București

Simona Halep: „Va fi greu să câștigăm cu 3-0“

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, ieri, că nu crede că România se va putea impune în confruntarea cu Serbia, contând pentru play-off-ul celei de-a doua Grupe Mondiale, după primele trei meciuri, însă a precizat că scorul final nu are nicio importanță.„Va fi un meci foarte greu, mai ales că Ana Ivanovici a câștigat un Grand Slam și are experiență foarte mare. Sunt încrezătoare, cred că putem câștiga această partidă, dar sunt pregătită pentru un meci foarte greu. Nu putem să ne gândim la 3-0. Am încredere că putem câștiga și cu 3-2. Nu am o problemă cu scorul, o să lupt și vom vedea ce se va întâmpla acolo. Sunt sigură că și ele se vor pregăti foarte bine pentru acest meci, pentru că nimeni nu vrea să o ia de la început anul viitor la Budapesta”, a spus Simona Halep.Sportiva constănțeană a afirmat că nu își dorește ca meciul său cu Ana Ivanovici să fie la fel de greu precum cel avut anul trecut la Sofia. „Cu Ivanovici am avut și noroc, pentru că la Sofia am revenit de la 3-1 pentru ea în decisiv. Nu mai vreau un meci așa de greu și să revin în setul trei. Eu sunt oarecum încrezătoare, pentru că orice meci este deschis. Poate câștiga oricine la nivelul acesta. Sper ca publicul să îmi dea putere să aduc ambele victorii”, a declarat Simona Halep, citată de Mediafax. „Nu am mai jucat acasă de mult timp, dar anul acesta avem două evenimente, pentru că avem și turneul WTA din vară. Este un eveniment foarte mare pentru țara noastră, nu cred că s-a mai jucat Fed Cup până acum în România. Trebuie să ne bucurăm cu toții”, a explicat Simona Halep. Întâlnirea România - Serbia va avea loc sâmbătă și duminică, la Arenele BNR din București. Partida se va desfășura după sistemul cel mai bun din cinci meciuri. Primele două meciuri de simplu sunt programate sâmbătă, iar a doua zi se vor disputa celelalte două partide de simplu și meciul de dublu. Echipa care va câștiga întâlnirea va accede în a doua Grupă Mondială.