Simona Halep: „Sper să câştig cât mai multe turnee şi să o ajung pe Virginia Ruzici”

Simona Halep: „Sper să câștig cât mai multe turnee și să o ajung pe Virginia Ruzici”

Ştire online publicată Marţi, 22 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, care s-a impus, duminică, la turneul de categorie Premier de la Moscova, a declarat, ieri, la întoarcerea în România, că își dorește să o ajungă pe Virginia Ruzici, câștigătoare a 12 turnee WTA în carieră.„Sunt foarte fericită, încerc să mă bucur de aceste momente deosebite, de tenis, de jocul meu. Am urcat pe locul 14 după Moscova, mă bucur că am reușit această performanță și sper să urc cât mai sus. Știam că Irina Spârlea și Ruxandra Dragomir au patru turnee câștigate în carieră, mă bucur că am reușit să ajung la cinci. Sper să câștig cât mai multe și să o ajung pe Virginia Ruzici. Nu este în pericol recordul dânsei, dar sper măcar să o egalez”, a spus Simona Halep. Simona, care a câștigat aproape un milion de dolari din tenis anul acesta, susține că nu se gândește niciodată la partea materială înaintea unui turneu: „Eu nu mă gândesc niciodată la partea materială înaintea turneelor. Nu prea sunt amatoarea banilor, încerc să mă bucur de tenis, dar ei sunt bineveniți. Până la urmă, orice om care muncește este și răsplătit. Mai am mult până la top 10 WTA, vin turnee puternice, iar anul viitor trebuie să apăr tot ce am câștigat anul acesta”. Simona Halep (22 de ani) a urcat patru locuri în clasamentul WTA și se află pe poziția a 14-a, cea mai bună din carieră, fiind sportiva din România cel mai bine clasată în ierarhia dată, ieri, publicității.