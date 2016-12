Simona Halep şi Horia Tecău, premiaţi în Gala Tenisului Românesc

Simona Halep și Horia Tecău, premiați în Gala Tenisului Românesc

Federația Română de Tenis a organizat duminică, 4 decembrie, Gala Tenisului Românesc pe anul 2016, prilej excelent pentru a premia sportivii români pentru performanțele foarte bune reușite în turneele WTA, dar și pentru contribuția avută în dezvoltarea tenisului în țara noastră.Simona Halep a fost desemnată „Jucătoarea anului 2016”, terminând sezonul pe locul 4 WTA, punctul culminant fiind prezența la Turneul Campioanelor, acolo unde ajung cele mai bune sportive ale anului.„Din punctul meu de vedere a fost un an bun, frumos, un an greu, fiind bolnavă, dar după aceea am revenit bine de tot și am avut și trei titluri anul acesta, unul foarte important la Madrid. Și cel de la București a fost important, l-am câștigat și a doua oară. Sunt foarte bine acum, sunt bucuroasă și mă simt bine că sunt la această gală. Sunt bucuroasă că am primit acest premiu i sper ca anul viitor să am rezultate i mai bune i să iau un premiu i mai bun”, a declarat Simona Halep.Alături de jucătoarea din Constanța, a mai fost premiat și Horia Tecău, pentru performanța extraordinară reușită alături de Florin Mergea la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, unde a cucerit medalia de argint.„S-ar putea ca, peste câțiva ani, când mă voi uita în urmă, poate mă voi gândi că a fost cel mai bun. Medalia de argint de la JO e una care se apropie foarte mult de cea de aur. Oricum, noi ne dorim să participăm și la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și să luăm o medalie și mai strălucitoare”, a declarat Tecău.Au mai primit premii Radu Mihai Papoe (Premiul pentru cel mai bun tenisman sub 14 ani din Europa), Smaranda Oana Corneanu (Cea mai bună ascensiune în circuitul ITF 2016), Irina Begu (Performanțe deosebite în 2016), Elena Gabriela Ruse (Cea mai bună performanță), Monica Niculescu (Cea mai bună ascensiune la dublu în 2016) și Marius Copil (Cel mai bine clasat jucător român în ierarhia ATP).