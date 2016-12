Simona Halep şi Horia Tecău joacă la dublu mixt, înainte de Rio

Simona Halep și Horia Tecău joacă la dublu mixt, înainte de Rio

În perioada 22 mai - 5 iunie, la Paris, are loc turneul de Mare Șlem de la Roland Garros, al doilea al acestui an, competiție care are ca fond de premiere suma de 32 milioane de euro.Constănțenii Simona Halep și Horia Tecău au luat decizia de a concura împreună în proba de dublu mixt, în pregătirea întrecerii de la Jocurile Olimpice de la Rio, din această vară. În primul tur, cei doi vor da piept cu perechea formată din Yung-Jan Chan (Taipei) și Max Mirnyi (Belarus), favoriții numărul 7.Tot la dublu mixt, Florin Mergea face echipă cu kazaha Yaroslava Shvedova (favoriți nr. 4) și vor juca în runda inaugurală împotriva perechii Lucie Hradecka (Cehia)/Marcin Matkowski (Polonia).v v vDin pricina vremii ploioase din capitala Franței, partidele de la simplu au fost amânate, astfel tot programul turneului a fost decalat și reorganizat. Luni, în proba de simplu, Simona Halep (6 WTA) a trecut rapid, în mai puțin de 50 de minute, de nipona Nao Hibino (70 WTA), scor 6-2, 6-0, și va juca în turul următor împo-triva jucătoarei din Kazahstan Zarina Diyas(90 WTA).Și Irina Begu (28 WTA) a acces în manșa secundă, după ce a învins-o pe Bethanie Mattek-Sands (86 WTA), cu scorul de 5-7, 6-1, 6-3. În turul următor, Begu va da peste americanca Coco Vandeweghe (43 WTA).În schimb, Alexandra Dulgheru a fost elimina-tă rapid de belgianca Yanina Wickmayer, scor 1-6, 3-6.