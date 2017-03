Simona Halep se simte excelent la Miami

„M-am simțit bine când am ajuns la teren și eram sigură că voi reuși, pentru că am muncit în fiecare zi și la un moment dat trebuia să meargă totul bine. Mă pot mișca fără durere sau alte rețineri și am încredere, ceea ce este cel mai important”, a declarat constănțeanca, pentru site-ul WTA.