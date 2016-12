Simona Halep, şanse mari să devină cea mai bună jucătoare a lunii iulie

Simona Halep, șanse mari să devină cea mai bună jucătoare a lunii iulie

Jucătoarea de tenis Simona Halep, care va ocupa, de luni, a doua poziție în clasamentul WTA, candidează pentru titlul de „Cea mai bună jucătoare a lunii iulie” (WTA Player of the Month), dar și la cel de „Stea în ascensiune” (WTA Rising Star of the Month), informează Agerpres. Astăzi este ultima zi în care Simona Halep poate fi votată pe site-ul WTA, la ambele categorii, iar mâine vor fi publicate rezultatele. Pentru titlul de „Cea mai bună jucătoare”, constănțeanca le are ca adversare pe americanca Serena Wiliams, liderul mondial, și daneza Caroline Wozniacki. Pentru titlul de „Stea în ascensiune”, mai candidează ucraineanca Elina Svitolina și japoneza Kurumi Nara. Simona Halep a câștigat al optulea titlu WTA, în luna iulie, la București, după ce a învins-o pe italianca Roberta Vinci. Românca a fost preferata fanilor în luna mai la acordarea titlului de cea mai bună jucătoare a lunii, cu aproximativ 95 la sută din voturile acordate, însă titlul i-a fost acordat rusoaicei Maria Șarapova, care a învins-o pe Simona în turneul de la Madrid.