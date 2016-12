Simona Halep s-a retras de la Sydney. "Voi fi aptă pentru Aussie Open!"

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 3 WTA și cap de serie nr. 1, s-a retras, ieri, din turneul de la Sydney, din cauza unei infecții gastrointestinale, dar va fi aptă pentru Australian Open.„În timpul turneului din China, am contactat acest virus stomacal. Nu am jucat trei zile și am așteptat să văd cum mă recuperez. Nu mă simt la capacitate maximă și din această cauză am decis să mă retrag”, a declarat sportiva din Constanța.Simona Halep a precizat însă că va fi aptă pentru Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care va începe săptămâna viitoare.„Cu problemele la stomac nu știi niciodată, dar sper să mă refac în două-trei zile și să pot să mă pregătesc pentru Australian Open. Sunt mult mai încrezătoare acum față de anul trecut. Am avut un start bun de sezon. Am câștigat la Shenzhen și am jucat mai bine de la meci la meci. Nu este o presiune mai mare pe mine, dar trebuie să cred că pot face mai mult decât sfertul de finală de anul trecut”, a precizat constănțeanca.Acceptată direct în turul doi la Sydney, Simona Halep ar fi trebuit să o întâlnească, ieri, pe Karolina Pliskova (Cehia, nr. 22 WTA), dar a fost înlocuită pe tabloul principal de americanca Nicole Gibbs.