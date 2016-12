Simona Halep s-a oprit în sferturi de finală, la Australian Open

Ştire online publicată Miercuri, 28 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea de tenis Simona Halep, nr. 3 WTA, a pierdut, ieri, meciul din sferturile de finală ale turneului Australian Open, în fața rusoaicei Ekaterina Makarova (nr. 10), scor 4-6, 0-6. După un debut fabulos în noul an, constănțeanca a făcut un meci slab și a pierdut în doar o oră și nouă minute.„Am făcut un antrenament bun dimineață, dar poate am fost un pic prea stresată la începutul meciului. A fost o zi rea pentru mine. Ekaterina a jucat bine și i-a intrat totul. A meritat victoria. Sunt un pic tristă că nu am putut juca tenisul meu obișnuit, dar se mai întâmplă. Trebuie să privesc înainte, către următorul turneu. Încă din debutul meciului, am simțit că jocul meu nu merge și am încercat să schimb ceva, dar nu mi-a reușit. În momentele importante, adversara mea a jucat foarte bine”, a declarat Simona Halep, la sfârșitul meciului. Pentru evoluția la Openul de la Melbourne, constănțeanca a primit un cec în valoare de 340.000 de dolari australieni și 430 de puncte WTA.