Tenis

Simona Halep s-a calificat în turul trei la Miami

Jucătoarea de tenis Simona Halep (5 WTA) s-a calificat vineri dimineață în turul trei al turneului Premier Mandatory de la Miami, dotat cu premii în valoare totală de 6,2 milioane dolari, după ce a învins-o pe rusoaica Daria Kasatkina (36 WTA) scor 6-3, 7-5.La sfârșitul partidei, Simona s-a declarat nemulțumită de cum a gestionat finalul setului secund, când a permis rusoaicei să revină în meci de la 5-2. „M-am complicat un pic pe final de meci, am făcut câteva greșeli și am început apoi să mă grăbesc”, a spus Halep, care a vorbit în termeni laudativi despre adversara sa, în vârstă de 18 ani: „Este o jucătoare foarte tânără și a jucat foarte bine. Are timp suficient să-și îmbunătățească jocul”.În turul următor, constănțeanca o va întâlni pe Julia Goerges (66 WTA, Germania) care a trecut în turul anterior de australianca Samantha Stosur (27 WTA), după o partidă dusă în set decisiv, 3-6, 6-1, 6-4. Halep și Georges s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA, în anul 2014, la Madrid, când românca s-a impus ușor, scor 6-2, 6-0.Meciul dintre cele două jucătoare se va disputa duminică, în jurul orei 18.