Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală la turneul WTA de la Wuhan

Ştire online publicată Miercuri, 28 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Halep (25 ani), a patra favorită a acestei competiții, de categoria WTA Premier 5, s-a impus după o oră și 15 minute de joc, asigurându-și un cec în valoare de 54.230 dolari și 190 de puncte WTA.Reprezentanta țării noastre a etalat o viteză de joc superioară față de partida din turul precedent, împotriva Irinei Begu, reușind să-și domine categoric adversara, pregătită de românul Victor Ioniță, fostul antrenor al Simonei."Am încercat să dau tot ce am mai bun și cred că am reușit. Sunt foarte mulțumită de modul în care am jucat la turneele mari și sunt mulțumită că joc în aceeași notă și aici, unde sper să câștig fiecare meci. A fost destul de greu să joc astăzi atât împotriva adversarei cât și a vântului, așa că mă bucur că am câștigat în două seturi", a declarat Halep după victorie.Simona Halep, numărul 5 mondial, o va avea ca adversară în sferturile de finală pe americanca Madison Keys, cap de serie numărul 8 la Wuhan, care a dispus la rândul ei, în trei seturi, 6-1, 4-6, 6-4, de rusoaica Daria Kasatkina (nr.28 WTA).