Simona Halep s-a calificat în optimi la Wimbledon

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep s-a calificat în optimile de finală ale turneului pe iarbă de la Wimbledon, sâmbătă, după ce a învins-o în turul al treilea pe olandeza Kiki Bertens cu 6-4, 6-3.Halep (24 ani, 5 WTA) s-a impus într-o oră și 9 minute în fața unei adversare dificile, Bertens (24 ani, 28 WTA) fiind cap de serie numărul 26 la al treilea turneu de Mare Șlem al anului.Românca, semifinalistă la Wimbledon în 2014, a început cu stângul meciul cu olandeza, pierzându-și serviciul. Apoi, Halep a revenit și a condus cu 2-1, Bertens a egalat (2-2), dar Simona s-a desprins la 4-2. Batava, semifinalistă anul acesta la Roland Garros, a revenit și a egalat, 4-4. A cincea favorită a preluat din nou conducerea, cu 5-4, iar apoi a încheiat setul pe serviciul adversarei (6-4).Halep a început în forță setul al doilea și a condus cu 3-0, după care Bertens a reechilibrat disputa și s-a mers cu serviciul. La 5-3 pentru Simona, Bertens a avut o minge de break, dar românca a anulat-o cu un serviciu excelent, iar apoi s-a impus cu 6-3, sub privirile fostului mare fotbalist englez David Beckham.Fiecare jucătoare a avut câte 11 mingi direct câștigătoare, dar diferența la erori neforțate a fost evidentă, 11 Halep, 18 Bertens.Halep și Bertens s-au mai înfruntat de două ori până acum. Halep s-a impus în 2010, în sferturile turneului ITF de la Torhout (Belgia), cu 7-6 (2), 6-2, iar Bertens a învins în 2012, în semifinale la Fes (Maroc, WTA), cu 6-3, 6-4.Simona Halep, învinsă anul trecut în primul tur la All England Club, și-a asigurat un cec de 132.000 de lire sterline și 240 de puncte WTA.În optimi, Halep va juca împotriva învingătoarei dintre franțuzoaica Alize Cornet și americanca Madison Keys, cap de serie numărul 9. Cornet are 3-1 în meciurile cu Halep, iar Keys și Simona sunt la egalitate, 1-1, scrie Agerpres.