Simona Halep s-a calificat în optimi la US Open

Jucătoarea de tenis Simona Halep s-a calificat, sâmbătă, în optimile de finală ale turneului de Mare Șlem - US Open, ultimul din acest an, după o victorie în fața celei de-a 17-a jucătoare a momentului, rusoaica Maria Kirilenko.Constănțeanca, nr. 19 mondial, s-a impus cu scorul de 6-1, 6-0, iar în continuare o va avea ca adversară pe italianca Flavia Pennetta.„Este cel mai bun meci din viața mea. În acest moment, am mai multă încredere în mine și sunt mai agresivă pe teren. Cred în mine, joc cu plăcere, trăiesc o perioadă incredibilă”, a spus Simona.Dacă o va învinge pe Flavia Penneta, Halep va juca în sferturi de finală, cel mai probabil, cu Roberta Vinci (nr. 11), pe care anul acesta a întâlnit-o de trei ori, câștigând de două ori în fața ei.Astfel, în cazul unei victorii în sferturi, am putea vedea o semifinală între Halep și a doua cea mai bună jucătoare de tenis din lume, Victoria Azarenka (Belarus). Pe partea cealaltă a tabloului, liderul mondial Serena Williams are un culoar ușor spre finală.