Simona Halep s-a ales cu gardă de corp după calificarea în finală

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Calificarea Simonei Halep în finala de la Roland Garros i-a determinat pe organizatorii Openului Franței să-și reconsidere poziția față de jucătoarea de tenis din România. Dupa conferinta de presa de la finalul meciului cu Andrea Petkovic, Simona s-a trezit urmărita pas cu pas de o “umbră” de sex feminin.“Era peste tot dupa mine si nu intelegeam ce este cu ea. Cand am ajuns in hotel si am vazut ca tot ma urmareste m-am intors spre ea, dar mi-a spus sa stau linistita, ca ea va sta toata noaptea in fata usii camerei mele. Mi-a explicat ca este garda mea de corp”, citează prosport.ro.