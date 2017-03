Simona Halep revine în circuitul WTA, la Indian Wells

Constănțeanca a jucat doar două meciuri în 2017, ultimul turneu la care a participat fiind cel de la Sankt Petersburg, la începutul lunii februarie.„Mă simt ok, cred că m-am recuperat complet, dar va trebui să văd cum se comportă genunchiul într-un meci oficial, la intensitate. Am făcut toate analizele înainte să plec și au ieșit foarte bine, sper să fie bine. Sunt mult mai relaxată, pauza asta mi-a prins bine, nu am nimic de pierdut, va fi greu să intru din nou în ritm, dar sunt optimistă”, a declarat constănțeanca.În 2015, Simona Halep a câștigat trofeul după o finală contra jucătoarei din Serbia Jelena Jankovic, scor 2-6, 7-5, 6-4. Anul trecut, Halep s-a oprit în sferturile de finală, fiind învinsă de Serena Williams, scor 4-6, 3-6.