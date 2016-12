Simona Halep, retrasă din turneul de Brisbane! Se reface până la startul Aussie Open

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, nr. 2 mondial, s-a retras, ieri, din turneul de la Brisbane, unde era principala favorită. Românca a declarat că nu este complet refăcută și încă resimte dureri la tendonul lui Ahile. Simona ar fi trebuit să joace, astăzi, împotriva bielorusei Viktoria Azarenka.„Am avut probleme cu tendonul lui Ahile încă din august, dar părea că mi-a trecut. Acum însă problemele au revenit și în ultimele săptămâni am simțit din nou durerea. Am crezut că voi fi pregătită să joc aici, să-mi încep anul la Brisbane, dar nu cred că pot duce un meci întreg. Consider că e mai important să-mi revin complet, astfel că voi lua o scurtă pauză”, a declarat Simona Halep, citată de site-ul oficial al WTA.Constănțeanca are programat, săptămâna viitoare, turneul de la Sydney și speră să se poată prezenta.„Planul meu este să joc la Sydney. De fapt, chiar mâine (n.r. azi) voi pleca acolo. Accidentarea nu este una periculoasă, am făcut o radiografie și nu e nimic serios. Dar există totuși o inflamație a acelei zone, am nevoie de doar câteva zile de pauză”, a mai adăugat românca.Despre retragerea româncei, directorul turneului, Cam Pearson, a declarat pentru site-ul oficial al competiției: „Suntem foarte triști să aflăm că Simona s-a retras. Suntem dezamăgiți pentru fanii care abia așteptau să o vadă jucând aici”.Înaintea retragerii Simonei, și rusoaica Maria Șarapova, câștigătoarea titlului de anul trecut, i-a anunțat pe organizatori că nu poate concura, din cauza unei accidentări la antebraț.„M-am accidentat la antebraț în timpul unui antrenament, în urmă cu câteva zile și a trebuit să mă retrag, din precauție, ținând cont că Openul Australiei începe în scurt timp. Acesta era un eveniment special pentru mine, fiind campioana en titre. Sunt însă încrezătoare că îmi voi revedea fanii de la Brisbane anul viitor”, a spus Maria Șarapova.În urma retragerii Simonei Halep, principala favorită a turneului a devenit Gabrine Muguruza (Spania).