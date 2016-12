Simona Halep readuce România în Grupa Mondială II a Fed Cup

Echipa feminină de tenis a României a învins reprezentativa Serbiei, scor 4-1, la Arenele BNR din București, în meci de baraj pentru Grupa Mondială II a Fed Cup, după ce perechea sârbă Jovana Jaksic / Nina Stojanovic a abandonat, duminică, la scorul de 2-1 în primul set pentru româncele Monica Niculescu / Irina Begu.România își asigurase promovarea în Grupa Mondială II, după ce Sorana Cîrstea a câștigat, în trei seturi, 6-3, 6-7 (7), 6-3, în fața Bojanei Jovanovski.Sorana Cîrstea a adus primul punct pentru România, sâmbătă, după ce a învins-o pe Ana Ivanovic, 3-6, 6-1, 6-2, în prima partidă de simplu. Simona Halep a învins-o pe Bojana Jovanovski, 6-2, 6-4, în a doua partidă de simplu, duminică, meci reluat de la scorul de 3-1, 15-15 în favoarea Simonei, după ce a partida fusese întreruptă sâmbătă, din cauza ploii. Ana Ivanovic a învins-o apoi pe Simona Halep, 6-3, 7-6 (2).România a revenit în Grupa Mondială II a Fed Cup după o pauză de 15 ani.Simona Halep a declarat, duminică, după înfrângerea din meciul cu Ana Ivanovici, că este puțin supărată, însă nu este dezamăgită, subliniind că a resimțit oboseala, deoarece a jucat două partide în aceeași zi.„Ana a avut un avantaj, a fost mai odihnită. Am luptat să dau tot ce pot, dar ăsta e tenisul, îmi pare rău. Sunt un pic supărată pe mine, dar nu dezamăgită. Am simțit oboseala în meciul doi. Se pare că azi a fost Ana mai puternică. Paștele pentru mine a fost pe terenul de tenis, nu s-a putut să merg la biserică, dar am în suflet credința”, a spus jucătoarea din Constanța.