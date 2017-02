Simona Halep, promisiune pentru toţi iubitorii de tenis din România

Simona Halep, promisiune pentru toți iubitorii de tenis din România

Miercuri, 15 Februarie 2017

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 4 mondial, a declarat, azi, că va juca în meciul de Fed Cup cu Marea Britanie, programat la 22-23 aprilie în barajul pentru pentru menținerea în Grupa Mondială II, chiar dacă până la acea dată nu va fi refăcută în totalitate după accidentarea la genunchiul stâng."Cu siguranță voi juca la Fed Cup. Chiar dacă nu îmi trece genunchiul, voi juca. Îmi doresc foarte mult să fac parte din echipa României și să joc. A fost foarte greu să stau în tribună cu Belgia, mereu e greu când ești spectator. Mi-am dorit ca fetele să câștige. Le felicit pe fete chiar dacă nu au câștigat, au dat tot ce au putut. Au avut niște meciuri dramatice și cred că am avut și ghinion. Monica și Sorana au făcut pereche la dublu, ne-au arătat că joacă bine împreună. Iar atunci când este nevoie de o echipă puternică ele sunt acolo să joace și să câștige", a spus ea.Numărul 4 WTA a adăugat că se așteaptă la un meci dificil cu Marea Britanie, dar susține că publicul va fi un avantaj important pentru România. "Va fi un meci dificil cu Marea Britanie, Konta (n.r. — Johanna Konta) joacă bine, este în top 10. La fel și Watson (n.r. — Heather Watson) joacă și ea foarte bine. După cum se știe în Fed Cup este diferit față de turneele celelalte. Va fi greu, dar e bine că vom juca acasă și vom avea sprijin din partea unui public numeros. Eu aș prefera să fie meciul în București. Este bine aici, suntem acasă și este mult mai comod pentru noi", a afirmat Halep, potrivit Agerpres.Simona Halep, care nu a jucat în meciul de Fed Cup cu Belgia din cauza accidentării la genunchi, a adăugat că deocamdată medicii nu îi pot spune când va fi 100 la sută aptă de joc. "Este o perioadă grea pentru mine, este prima în care am o accidentare adevărată. În trecut am mai avut accidentări, dar minore. Acum este o accidentare mai mare, dar nu este gravă, adică nu este aproape de operație. Este doar o inflamație și îmi trebuie timp ca să mă recuperez. Nimeni nu poate să îmi spună când voi fi din nou 100% aptă, eu fac însă tot ce pot să îmi accelerez recuperarea. Ea constă în pauză și tratament, mai exact fizioterapie și exerciții zilnic pentru întărirea mușchilor de lângă genunchi. Acum mă gândesc să prelungesc pauza până mă voi face bine, nu știu însă ce va fi. Mai am timp destul până la Indian Wells, dar nu știu ce să spun acum pentru că nu știu cum evoluează lucrurile", a menționat Halep.