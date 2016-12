Simona Halep, probleme de sănătate înaintea Openului Chinei!

Jucătoarea de tenis Simona Halep, nr. 2 mondial, va fi principala favorită a turneului WTA de la Beijing, China Open, competiție dotată cu premii totale de 4.720.380 dolari. Americanca Serena Williams, nr. 1 WTA, și rusoaica Maria Șarapova, deținătoarea trofeului, nu vor participa la Openul Chinei.În runda inaugurală, Simona va întâlni o adversară venită din calificări.„Poți crede că e o oportunitate să joci bine dacă ești favorită, dar toată lumea joacă bine aici. Săptămâna trecută, am pierdut după ce am avut 5-1 în decisiv, așa că nu este ușor să reușești. Dar vreau să elimin frus-trarea și să merg înainte. Acest turneu este deschis, este foarte important pentru fiecare, pot spune că am șanse, dar e devreme să mă gândesc la asta”, a declarat sportiva din Con-stanța, în cadrul unei conferințe de presă, citată de site-ul oficial al turne-ului.În cadrul conferinței de presă, Simona Halep a declarat că are ceva dureri la tendonul lui Ahile.„În această peri-oadă a anului, acci-dentările apar pentru că am jucat foarte mult. Am ceva pro-bleme la tendonul lui Ahile. Nu este ușor, dar încerc să fac tot ce pot”, a adăugat constănțeanca.La ediția de anul trecut, Simona Halep s-a retras înaintea meciului din sferturi, cu Ana Ivanovic.Pe tabloul principal de simplu al China Open mai figurează trei românce: Irina Begu, Monica Niculescu și Alexandra Dulgheru.Begu va juca în primul tur cu Mirjana Lucic-Baroni (Croația), Niculescu o va înfrunta pe Samantha Stosur (Australia), iar Dulgheru va juca cu Teliana Pereira (Brazilia).La dublu, Raluca Olaru face pereche cu Janette Husarova (Slovacia) și vor juca în primul tur cu perechea rusă Ala Kudriavțeva/Anastasia Pavliucenkova.Irina Begu și Monica Niculescu se vor reîntâlni cu cehoaicele Andrea Hlavackova și Lucie Hradecka, favorite nr. 8. Begu și Niculescu tocmai ce le-au învins pe cehoaice, vineri, în semifinale la Wuhan, cu 6-4, 1-6, 10-8.