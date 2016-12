Simona Halep, primele declaraţii după calificarea istorică

Simona Halep, primele declarații după calificarea istorică

Ştire online publicată Joi, 10 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep s-a calificat pentru prima oară în carieră în semifinalele de la US Open și a obținut astfel cel mai bun rezultat din turneele de Grand Slam disputate în acest sezon.Favorita numărul doi la câștigarea trofeului, jucatoarea noastră a învins-o pentru prima oară în carieră pe Victoria Azarenka, în trei seturi, 6-3, 4-6, 6-4, după două ore și 40 de minute de joc. Simona Halep, numărul doi mondial, și-a asigurat astfel un cec de peste 800 de mii de dolari și 780 de puncte WTA.„A fost un meci greu și sunt extrem de fericită că am câștigat. Nu știu unde am găsit puterea de a câștiga acest meci după întrerupere. Publicul a fost extraordinar. Vă mulțumesc că ați venit și că m-ați susținut”, a declarat Simona Halep, imediat după încheierea partidei, citează digi24.roEa a fost încurajată din tribune și de fosta gimnastă Nadia Comăneci și de Horia Tecău.