Simona Halep, prima româncă semifinalistă la Wimbledon

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 3 WTA și cap de serie nr. 3, a devenit prima sportivă din România care se califică în semifinalele turneului de Grand Slam de la Wimbledon, după ce a învins-o, ieri, scor 6-4, 6-0, pe Sabine Lisicki (Germania, locul 19 WTA și cap de serie nr. 19). Constănțeanca a depășit, astfel, performanța Virginiei Ruzici, sfert-finalistă în 1978 și 1981.Simona Halep a avut un începutul ezitant de meci, iar Sabine Lisicki a profitat și s-a distanțat la 3-0, însă constănțeanca a reușit să facă break la a doua ocazie ivită, la 2-4, apoi a repetat performanța la 4-4. Ea și-a adjudecat setul după cinci ghemuri câștigate la rând, în 34 de minute.În setul secund, pe teren nu a mai existat decât o singură jucătoare: Simona Halep. Ei i-au intrat toate mingiile, i-au ieșit execuții chiar pretențioase, în timp ce, de partea cealaltă a fileului, nemțoaica - prăbușită fizic și mai ales psihic - a părut că a abandonat prematur lupta. Practic, de la 1-4 în setul întâi, Simona a făcut 11 game-uri consecutive, un record la acest nivel competițional!„A fost un meci bun, în care am început mai lent. Am fost condusă cu 1-4, după care am revenit și am jucat cel mai bun tenis. A fost incredibil să joc pe Arena Centrală, m-am bucurat de fiecare moment acolo. Sunt fericită că am putut câștiga în două seturi, pentru că trebuie să fiu gata pentru meciul de mâine”, a spus Simona Halep, care, pentru calificarea în semifinale, și-a asigurat 440.000 de lire sterline și 780 de puncte WTA.În semifinale, constănțeanca o va întâlni, astăzi, pe Eugenie Bouchard (Canada, favorita nr. 13 și locul 13 WTA), care s-a impus, ieri, în sferturi, scor 6-3, 6-4, în fața germancei Angelique Kerber, locul 7 WTA și cap de serie nr. 9.După calificarea în semifinalele Wimbledon-ului, Simona Halep a devenit sportivul român cu cele mai mari premii brute obținute din tenis, peste 5,3 milioane de dolari, ea devansându-l pe Andrei Pavel, care a câștigat în carieră 5,225 de milioane de dolari.Pe locul 3 în clasamentul all-time al românilor se află Victor Hănescu, jucător încă în activitate, cu 4,3 milioane de dolari.Această ierarhie nu ține cont de inflația dolarului și nici de faptul că, în trecut, premiile erau mai mici.