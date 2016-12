Simona Halep păstrează suspansul în vederea prezenţei la Rio

Simona Halep păstrează suspansul în vederea prezenței la Rio

Jucătoarea de tenis Simona Halep va juca, astăzi, de la ora 13, împotriva Barborei Krejcikova (Cehia, 200 WTA), în primul tur al turneului BRD Bucharest Open, ediția 2016, ce are loc în perioada 11-17 iulie.Constănțeanca a fost prezentă, duminică, la Arenele BNR, și, alături de Mo-nica Niculescu, Alexandra Dulgheru și Elena Ruse, a luat parte la Kids Day, eveniment dedicat celor mai tineri împătimiți ai sportului alb. Jucătoarele de tenis au schimbat mingii cu cei mici, au împărțit autografe și i-au încurajat pe sportivii aflați la început de drum.v v vSimona Halep este inclusă pe lista anunțată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român ce va face deplasarea la Jocurile Olimpice de la Rio, însă sportiva nu știe sigur dacă va pleca spre Brazilia, de frica virusului Zika.„Decizia mea privind participarea la Jocurile Olimpice nu este încă luată. Nu sunt sigură că voi merge la Rio, din cauza virusului Zika. Nu vreau să comentez mai mult, pentru că nu sunt sigură ce voi face. Atunci când voi ști 100%, voi anunța. Fiecare sportiv are gândurile lui și trăiește în pielea lui. Eu îmi doresc familie, îmi doresc să am copii sănătoși și de aceea mă gândesc foarte serios la aceste lucruri”, a declarat Simona Halep la tragerea la sorți pentru turneul BRD Bucharest Open.