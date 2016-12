Simona Halep părăseşte turneul US Open cu fruntea sus

Simona Halep părăsește turneul US Open cu fruntea sus

Constănțeanca Simona Halep (5 WTA) a fost învinsă de Serena Williams, lideră a clasamentului WTA, cu 6-2, 4-6, 6-3, ieri dimineață, în sferturile de finală ale turneului US Open, în ultimul turneu de Mare Șlem al anului.„Cred că acesta este cel mai bun meci pe care l-am jucat vreodată împotriva ei. Am simțit că sunt foarte aproape și am avut șanse să câștig. Cred că jocul meu a fost destul de bun. E un lucru bun și îl privesc cu încredere. E cea mai bună jucătoare, iar serviciul său a fost incredibil. A fost dificil. Sunt un pic tristă, dar trebuie să iau lucrurile pozitive, pentru că am viitorul în față”, a declarat Halep la finalul partidei.Pentru performanța din acest turneu, Halep și-a asigurat un cec de 450.000 dolari și 430 puncte WTA. De luni, românca poate coborî pe locul 6 mondial dacă cehoaica Karolina Pliskova reușește să câștige turneul de la Flashing Meadows.Serena Williams se simte excelent după această partidă și își continuă drumul către cel de-al 23-lea titlu de Mare Șlem, fiind la două trofee distanță de recordul lui Margaret Court (24 titluri, înaintea erei Open): „Mă simt extraordinar. Mă bucur că am fost pusă la încercare. Cel mai bun lucru e că simt că nivelul ei a crescut în setul al doilea, dar am avut șanse de care nu am profitat. Din asta trag concluzia că puteam juca mai bine în setul al doilea și poate reușeam să câștig în două seturi.”